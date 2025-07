Odlazak u toalet u kafićima skuplji od šoljice kafe? Da, i to je moguće…

Poslednjih godina, a naročito tokom letnje sezone, sve je češća praksa naplaćivanja korišćenja toaleta u restoranima, kafićima i odmaralištima širom našeg komšiluka

Dok ugostitelji pravdaju ovaj potez „pokrivanjem troškova održavanja i higijene“, građani sve glasnije izražavaju nezadovoljstvo, smatrajući da je reč o čistoj eksploataciji osnovnih ljudskih potreba radi profita.

Paprena cena u Sarajevu zapalila mreže

Poseban primer koji je izazvao burnu reakciju na društvenim mrežama dolazi iz Sarajeva. Korisnik Reddita podelio je fotografiju računa iz jedne picerije, na kojem je, pored naručene hrane, stajala i stavka za korišćenje toaleta. Cena? Neverovatnih 5 konvertibilnih maraka (oko 2,5 evra) – cifra koja je mnoge ostavila u neverici.

Ova objava izazvala je lavinu komentara, od sarkazma i podsmeha do otvorenog besa. Ljudi ne mogu da veruju da se ovakva praksa širi:

„Koliko košta kad unutra plačem?“ – sarkastično je upitao jedan korisnik, dok drugi dodaju: „Pica im je samo mamac. Pravi profit dolazi iz WC-a.

Mnogi su istakli da je i u inostranstvu cena znatno niža: „Pet maraka? To je bolesno. Svuda je jedan evro.“

„Ne mogu da verujem da naplaćuju toalet mušterijama koje su već platile piće ili hranu,“ i „Radije bih hodao u mokrim pantalonama nego dao pare za to,“ samo su neki od ogorčenih komentara.

Jedan korisnik je podelio i svoje iskustvo iz Mekdonaldsa u Ljubljani, gde je, uprkos tome što je naručio hranu, morao da plati toalet. Bilo je i šaljivih, ali i drastičnih „alternativnih rešenja“, pa čak i predviđanja da će ugostitelji uskoro početi da naplaćuju „vazduh koji se udahne“.

U moru komentara, izdvojio se jedan koji je ogolio surovu realnost: „Ajde da je jedna marka, pa da kažeš u redu. Ali pet maraka? To je bezobrazluk. I ne samo to – WC izgleda kao logor. Prljav, bez papira, zaraza. I još to da platim?! Ako nastave ovako po turističkim mestima, sve manje će ljudi da dolazi.

Naplata korišćenja toaleta, koja je ranije bila karakteristična uglavnom za benzinske pumpe na auto-putevima, sada se, čini se, pretvara u novi izvor prihoda za ugostitelje. Iako je ova praksa u očima mnogih nepristojna i uvredljiva, turistička sezona je u punom jeku, a izgleda da su neki ugostitelji odlučni da iz gostiju „iscede“ i poslednji dinar, prenosi kamatica.com.

