Odličan trik da oterate komarce prirodnim putem (foto)

Razni komarnici na prozorima, zavese i slične pregrade sprečavaju ulazak komaraca, ali nemoguće ih je stalno držati zatvorenim – naročito pri vrućinama.

Takođe, razni preparati koji se nanose na kožu mogu biti delotvorni, ali je i zahtevno stalno biti ‘premazan’ s njima. Ipak, prirodna rešenja se nameću kao ona najbolja, barem kod porodica s malom decom koje su i česte žrtve bolnih, crvenih uboda.

Cut a lemon in half & insert some cloves init 2 keep mosquitoes,flies & hopefully dengue at bay as well #grandmastip pic.twitter.com/BS6oVtaEJg

— Akshay Kumar (@akshaykumar) July 17, 2016