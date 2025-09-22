Oko 180.000 motociklista na godišnjem skupu u portugalskom svetilištu

Oko 180.000 članova portugalske motociklističke zajednice okupilo se tokom vikenda u svetilištu u Fatimi, na tradicionalnom godišnjem skupu „Blagoslov kaciga“, u potrazi za božjom zaštitom dok voze.

Svojevrsno hodočašće u Fatimu, koje se održava 10. godinu zaredom, ima za cilj da bajkerima pruži osećaj duhovne zaštite od Device Marije dok voze portugalskim putevima, navodi Asošiejted pres.

Iako su skupovi bajkera najčešće poznati po ispijanju piva, rokenrolu i možda ponekoj tuči, na godišnjem okupljanju na severu Portugalije, najjače piće je gutljaj vina za pričest, a muzički repertoar se sastoji isključivo od himni uz crkvene orgulje.

Kožni prsluci su se čuli dok su vozači obilazili svetilište posvećeno trojici dečaka pastira koji su, kako se veruje, videli ukazanje Presvete Bogorodice. Bajkeri su takođe učestvovali u razgovoru o bezbednosti na putevima i o veri i prisustvovali su misi.

Ali vrhunac skupa bio je blagoslov – sveštenici su prolazili kroz more hodočasnika u kožnoj odeći i posipali svetom vodom kacige koje su držali podignute u vis.

Više od 9.900 motociklista učestvovalo je u nesrećama u Portugaliji 2024. godine, prema zvaničnim podacima. Većina su bili manji incidenti, ali je bilo i 120 smrtnih slučajeva.

Rektor svetilišta u Fatimi Karlos Kabesinjas rekao je da mnogi od motociklista dolaze da traže božju zaštitu za svoja putovanja, ali i da se sete onih koji su umrli, od kojih mnogi u saobraćajnim nesrećama, onih koji su povređeni i onih kojima je potrebna pomoć.

(Beta)

