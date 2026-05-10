Obistinjuje se opomena patrijarha Pavla: Predvideo je šta će nam se desiti ako zaboravimo na jednu važnu stvar

Opomena patrijarha Pavla danas zvuči kao presuda. Pročitajte šta je predvideo i zašto se njegove reči obistinjuju baš sada.

Opomena patrijarha Pavla nije bila o ratovima ni o kataklizmama. Bila je o nečemu mnogo tišem i opasnijem.

Govorio je o pustoj zemlji koja ne nastaje zato što ljudi izumru, već zato što prestanu da budu ljudi.

I dok danas listate vesti, čitate komentare i gledate susede, teško je ne osetiti da se baš ta tiha kataklizma već dogodila.

Ključ leži u jednoj rečenici koju je izgovorio, a koja se godinama ponavlja, ali se retko razume do kraja.

Kako je tačno glasila opomena patrijarha Pavla

Kada su ga pitali kako da preživimo teška vremena, odgovorio je kratko: „čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da mi sami ne postanemo neljudi“.

Ta misao nije ukras za bedževe i šolje. To je dijagnoza. Pavle nije upirao prstom u tuđe grehe. Vraćao je ogledalo svakome ko ga sluša.

Pusta zemlja, a ne prazna kuća

Reči patrijarha Pavla o pustoj zemlji ljudi često brkaju sa demografskim padom. On je mislio na nešto dublje.

Zemlja postaje pusta kada komšija ne pozdravlja komšiju. Kada dete ne ustane starcu u autobusu. Kada laž bude brža od istine, a niko se ne postidi.

Nije se plašio siromaštva naroda, već siromaštva duha.

Zašto se upozorenje patrijarha Pavla obistinjuje baš sada

Živimo u eri u kojoj se sve meri. Pratioci, kvadrati, konjske snage, plate. A ono što se ne može izmeriti polako nestaje.

Zaboravljeno je da je čovek čoveku jedini pravi oslonac, ne aplikacija ni kredit.

Društvene mreže su postale poligon za poniženje, a tuđa nesreća valuta za lajkove.

To je tačno ono polje na koje je on pokazivao prstom.

Materijalno bogatstvo i prazna duša

Govorio je da će nas skupi automobili i velike kuće, dok nam je duša prazna, skupo koštati. Predvideo je da ćemo imati sve više stvari, a sve manje mira.

Pogledajte oko sebe. Ljudi se takmiče ko će pre platiti letovanje, a ne mogu da spavaju bez tableta. To je račun koji je on najavio.

Obraz i čiste ruke kao jedina valuta

Poruka patrijarha Pavla bila je jasna: pomoć dolazi onima koji imaju obraz i čiste ruke.

Danas, kada se diplome kupuju, prijateljstva trampe za uslugu, a istina pregovara, ta rečenica zvuči gotovo neudobno. Baš zato i pogađa.

Kako prepoznati da klizimo u to što je predvideo

Ćutite kada vidite nepravdu jer se to vas ne tiče

Merite ljude po onome što imaju, ne po onome što jesu

Lažete sitno, jer svi lažu, pa nije strašno

Likujete kada nekome krene loše, naročito ako vam je nekada smetao

Decu učite da se snalaze, umesto da budu poštena

Šta nam ostavlja savet patrijarha Pavla danas

Proročanstvo patrijarha Pavla nije magijska formula. To je poziv na svakodnevni izbor.

Da li ćete pustiti vozača da se uključi u traku. Da li ćete reći hvala kasirki. Da li ćete biti čovek i kada vas niko ne gleda.

Pusta zemlja se ne pravi odjednom. Pravi se od milion sitnih trenutaka u kojima smo birali da budemo manje od onoga što jesmo.

