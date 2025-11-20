Optička iluzija koja će se poigrati sa vašim mozgom: Koja linija je najduža?

Ova optička iluzija je jedna od najpoznatijih u svetu, a ujedno i savršen primer koliko lako naš mozak može da nas prevari.

Optičke iluzije i, generalno, mozgalice su sjajan način da vam mozak uvek bude u formi….

Ukoliko mislite da polako počinje da vas hvata mrzovolja, vreme je da razdrmate mozak sa zanimljivim optičkim iluzijama. Evo jedne u nastavku… Koja je najduža linija?

Šta ova optička iluzija poručuje?

Miler Lajerov test jedna je od najpoznatijih optičkih iluzija i savršen primer koliko lako naš mozak može da nas prevari, piše PopSci.

Na papiru deluje banalno. Na krajevima su strelice koje pokazuju u različitim pravcima. Ali mozak odmah bira favorita. Sve strelice su drugačije orijetisane. Vizuelno je stvar potpuno jasna, ali većina ljudi samo jednu doživljava kao najdužu. Ako ste upravo pokušali da procenite dužinu, niste jedini.

Dakle, koji je vaš odgovor na ovu optičku iluziju?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com