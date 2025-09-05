Optička iluzija koja je srušila internet: Šta prvo vidite na slici otkriva koliko ste inteligentni, ali i još nešto

Svako ko posmatra fotografiju mora da usredsredi svoj um

Zabavna optička iluzija može vas mnogo naučiti o sebi, uključujući i vaše profesionalne sposobnosti. Optičke iluzije mogu biti neverovatno zabavne i fascinantne – ali nam takođe mnogo govore o tome kako funkcioniše naš mozak.

Prema autorima ove iluzije način na koji je vaš mozak tumači može da odredi da li ste „prirodno inteligentna“ osoba ili ne. Samo oni sa višim koeficijentom inteligencije moći će da uoče pravo voće

Iluzija je kreirana od strane britanske onlajn štamparske kompanije instantprint. Svako ko posmatra fotografiju mora da usredsredi svoj um kako bi pronašli skriveno voće među linijama i bojama, piše Mirror.

Ako su vam oči dovoljno oštre, moći ćete jasno da vidite voće, i očigledno, ako ste u stanju da ga vidite, vi ste „prirodno inteligentni“. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Current Biology, ljudi sa višim IQ-om mogu se fokusirati na tačne detalje i sa većom lakoćom zanemariti nebitne informacije.

Za prirodno inteligentnije ljude, koji su u stanju da identifikuju voće, kaže se da „verovatno neće uzimati stvari zdravo za gotovo“ i uvek traže „nijanse u svemu“. Smatra se da su odlične kolege i da je „zadovoljstvo raditi sa njima, da brzo shvataju stvari i da su neverovatno pouzdani“.

Instantprint nastavlja: ​​„Oni koji su prirodno inteligentni verovatno će biti stimulativni, dobri u komunikaciji na mnogo različitih načina i generalno organizovaniji. Za inteligentne pojedince na radnom mestu se kaže da su neverovatno radoznali, ljubitelji informacija i podataka i izuzetno su spremni na sve. Bez obzira sa čime se suočavaju, uvek imaju rešenje. Imaju jake analitičke sposobnosti – sposobni su da brzo prepoznaju obrasce, konceptualizuju ideje i da efikasno izvršavaju planove.“

(Alo.rs)

