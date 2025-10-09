Optička iluzija koja testira IQ: Možete li pronaći sva slova T pre nego što istekne 20 sekundi?

Ova optička iluzija je pravi test vaše pažnje, brzine i vizuelne oštrine. Na prvi pogled deluje jednostavno, ali među gomilom sedmica poređanih na žutoj pozadini kriju se diskretna slova T. Da biste uspeli, potreban je fokus, periferni vid i sistematsko pregledanje redova.

Kako da prebrojite sva slova T?

Ne tražite broj 7 – koncentracija je na obliku T. Pomaknite oči sistematski, pregledajte red po red i zadržite fokus. Istraživanja pokazuju da ovakve vizuelne vežbe treniraju mozak, poboljšavaju pažnju i refleks, čak i kod odraslih.

¿La pregunta es, cuántas T:s puedes ver en la foto? pic.twitter.com/VMlX8vUvgZ — @nakamartinez📸🏥🩺💉 (@nakamartinez) April 6, 2019

Zašto je ovo izazov pravi test za IQ?

Ono što ovaj zadatak čini posebnim je vremensko ograničenje – samo 20 sekundi. Ako uspete da identifikujete sva slova T i njihove pozicije, vaš mozak je u vrhunskoj formi za prepoznavanje detalja i brzu obradu informacija.

Pronašli ste sva slova T?

Napišite u komentarima koliko vam je trebalo i izazovite prijatelje da se takmiče sa vama. Što više ljudi učestvuje, veća je zabava – i mozak radi punom parom!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com