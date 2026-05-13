Optička iluzija krije lice muškarca, ali samo oni sa visokim IQ-om mogu da ga uoče za manje od 5 sekundi

Da li ste spremni za izazov? Ova iluzija krije lice muškarca, a samo oni sa visokim IQ-om ga vide za manje od 5 sekundi.

Zagledajte se u sliku iznad i pokušajte da pronađete lice muškarca koje je vešto utopljeno u krajolik doline. Iako na prvi pogled vidite samo seljane kako rade svoje svakodnevne poslove, negde između drveća i brda krije se portret koji ne primećuje svako.

Ljudi sa natprosečnom inteligencijom uoče ga za manje od pet sekundi.

Šta otkriva ovakav test inteligencije

Ovo je klasična optička iluzija tipa „figure-ground“, gde mozak mora da prebaci fokus sa pozadine na figuru.

Ljudi koji brzo uoče skriveni portret obično imaju razvijeno prostorno rezonovanje i jaku vizuelnu memoriju.

Gde se tačno nalazi lice muškarca na ovoj slici

Čini se komlikovano, ali zapravo je vrlo lako uočiti lice čoveka. Evo male pomoći:

Ukoliko nagnete sliku na desnu stranu, lakše ćete uspeti da vidite lice čoveka.

Drveće postaje gusta kosa i brada, planine se pretvaraju u čelo, stepenište podseća na uho, a zid u dolini formira liniju usana.

Zašto neki ljudi nikako ne vide skriveno lice

Krivac je nešto što psiholozi zovu perceptivna fiksacija. Kada se jednom „zaključate“ za sceničan prizor, teško prebacujete pažnju na alternativno tumačenje. Tu nije reč o nedostatku inteligencije, već o navikama gledanja.

Trudite se da ne fokusirate samo centar slike

Zažmurite na dve sekunde pa ponovo otvorite oči

Udaljite se od ekrana barem pola metra

Probajte da vidite konture, a ne detalje

Ko stoji iza ove zagonetne ilustracije

Crtež potpisuje češko-engleski grafičar Vencelaus Holar, majstor bakroreza iz 17. veka. Njegove iluzije sa skrivenim portretima bile su omiljena zabava evropske aristokratije.

Originalno delo danas se čuva u digitalnoj arhivi Vikimedije i smatra se ranim primerom vizuelne psihologije pre nego što je nauka uopšte postojala kao disciplina.

Kako da uvežbate oko da brže vidi muško lice

Praksa zaista pomaže. Što više vremena provedete rešavajući slične zagonetke, brže će vam mozak prepoznavati skrivene obrasce. Probajte da svaki dan rešite po jednu iluziju. Već posle dve nedelje primetićete razliku u brzini reakcije.

Postoji i jedan dodatni trik.

Posmatrajte sliku perifernim vidom, gledajući lagano pored nje, a ne pravo u centar. Periferni vid bolje hvata velike konture, dok centralni vid zapinje za sitne detalje poput lišća i ljudi u dolini.

Test koji deli ljude na dve grupe

Ova vrsta zagonetke nije naučni IQ test, ali jeste odličan pokazatelj fleksibilnosti uma. Ako ste videli lice čoveka za pet sekundi, vaš mozak brzo prebacuje između konteksta.

Ako vam je trebalo više vremena, ništa strašno, samo gledate sliku previše bukvalno.

A vi, koliko vam je trebalo da uočite skriveni portret i koji deo lica ste prvo prepoznali? Napišite nam u komentarima.

