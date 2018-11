View this post on Instagram

I drew this optical illusion in Adobe Illustrator on September 26, 2016. To create it, I used the effect of Akioshi Kitaoka. This is a white and black stroke on a colored background, this is a white and black stroke on a colored background, which sets in motion the focus of vision and it seems to a person that the details of the image are moving. Japanese psychotherapist Yamamoto Hashima has nothing to do with this picture. Moreover, Yamamoto Hashima does not really exist. Google to help.

A teperь na russkom.

Эtu optičeskuю illюziю я narisoval v Adobe Illюstratore 26 sentяbrя 2016 goda. Dlя ee sozdaniя я ispolьzoval эffekt Akioši Kitaoka – эto belaя i černaя obvodka na cvetnom fone, kotoraя privodit v dviženie fokus zreniя i čeloveku kažetsя čto detali izobraženiя dvižutsя. Яponskiй psihoterapevt Яmamoto Hašima ne imeet nikakogo otnošeniя k эtoй kartinke. Bolee togo, Яmamoto Hašima ne suщestvuet na samom dele. Poguglite radi interesa.