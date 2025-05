Optička iluzija zaludela milione širom sveta: Primećujete li i vi jezivi detalj na fotografiji?

Ova optička iluzija zaludela je više od 22 miliona ljudi na društvenim mrežama, a prvo je osvanula na Twitteru. Na fotografiji vidimo dve devojčice, ali scena krije i jezivo iznenađenje.

Ukoliko ne možete da shvatite o čemu govorimo, nemojte očajavati, jer su mnogi u istoj situaciji.

Dakle, dve devojčice bezbrižno sede, jedna ima plavu, a druga smeđu kosu. Na slici, međutim, postoji i treći lik.

Nearsighted fam: take your glasses off and pull your phone away from you eyes. Look at the blonde girl. pic.twitter.com/RTcmBxEsp5

— The Redheaded libertarian (@TRHLofficial) August 27, 2023