Originalniju reklamu za burek niste videli: Ceo region plače od smeha kada je vidi (foto)

 –  

Na jednoj banderi negde u regionu osvanula je reklama za najoriginalnija burek.

reklama za burek, burek, smešno
Foto: Reddit (Printscreen)

Jedna pekara iz regiona uspela je da običan burek pretvori u viralnu atrakciju. Sve zahvaljujući natpisu koji je toliko originalan da ga ne možete pročitati, a da se ne nasmejete.

Burek 4 život
byu/HanDjole998 inserbiancringe

Originalna reklama za burek nije bila klasična poruka tipa „najbolji burek u gradu“. Vlasnik pekare odlučio je da se poigra sa humorom i svakodnevnim navikama.

Na banderi je osvanula poruka koja je istovremeno duhovita i direktna – toliko da je prolaznicima postala obavezna stanica za fotografisanje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com