Ostvarilo se još jedno neverovatno predviđanje „Simpsonovih“ od pre osam godina (video)

„Simpsonovi“ su još jednom uspeli da predvide bubićnost i to uspeh američkog karling tima na Zimskim olimpijskim igrama.

Serija je do sada mnogo puta imala neverovatna predviđanja, poput onih iz 2000. godine o izboru Donalda Trampa za predsedika SAD, a u epizodi emitovanoj u februaru 2010. godine, Simpsonovi su tačno znali da će američki tim u karlingu osvojiti zlato na Olimpijskim igrama, pobedivši Švedsku u finalu.

Osam godina kasnije ovo predviđanje se ostvarilo i Amerikanci su zaista u dramatičnom finalu muškog karlinga pobedili Šveđane sa 10-7.

No one could have predicted that the US would win curling gold, right? Actually, the Simpsons did in a February 14, 2010 episode. They beat Sweden, who the US happened to beat to win gold today (H/T @dansnierson) pic.twitter.com/0gkhycQ3xF

— Darren Rovell (@darrenrovell) February 25, 2018