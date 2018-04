Otac ispratio ćerku na maturu, ali jedan detalj uznemirio je mnoge (foto)

Džej Fili, nekada uspešni igrač američkog fudbala, a danas preduzetnik i televizijski sportski analitičar, podelio je u subotu na Tviteru fotografiju mladog para pred odlazak na matursko veče, uz reči da svojoj ćerki i njenom pratiocu želi dobar provod na proslavi i hashtag „BadBoys“ (Loši momci).

Wishing my beautiful daughter and her date a great time at prom #BadBoys pic.twitter.com/T5JRZQYq9e

— Jay Feely (@jayfeely) April 22, 2018