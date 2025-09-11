Otkriveno posle 73 godine ćutanja: Tajni grad ispod Balkana krije 75 prostorija i 12 ulaza!

Tajni grad sa 75 prostorija, bunarom i kapelicom otkriven ispod Balkana – evo šta sve krije!

U srcu Malog Zvornika, tik uz granicu sa Bosnom, godinama je postojala legenda o nečemu što niko nije smeo da potvrdi. Danas, posle više od sedam decenija ćutanja, otkriven je tajni podzemni grad koji je građen po nalogu kralja Aleksandra Karađorđevića. Kodno ime: „Kamena devojka“. Zvanično, za njegovo postojanje znalo je samo pet ljudi.

Grad koji je mogao da primi 5.000 ljudi

Podzemni kompleks prostire se na 5.000 kvadratnih metara, ima čak 75 prostorija, kilometar i po dug hodnik, bunar sa izvorskom vodom, kapelicu sa savršenim eho efektom i čak 12 ulaza. Planiran je kao sklonište za kralja i najbliže saradnike u slučaju rata. Gradili su ga zatvorenici, noću, bez znanja gde se nalaze. Danas, deo prostora je pretvoren u muzej, dok se ostatak planira za turističke svrhe.

Tunel koji vodi ispod Drine?

Jedna od najzanimljivijih teorija jeste da postoji podvodni tunel koji povezuje ovaj grad sa drugim podzemnim objektom na teritoriji BiH. Iako nikada nije potvrđeno, lokalni meštani tvrde da su čuli zvuke ispod reke, a neki čak tvrde da su videli svetlost u vodi tokom noći.

Zašto se ćutalo 73 godine?

Dokumenti o gradnji su i dalje zapečaćeni. Neki veruju da je ćutanje bilo deo državne strategije, drugi misle da je grad korišćen samo jednom – tokom Drugog svetskog rata. Postoje i priče o skrivenom kraljevskom blagu, ali nijedna nije potvrđena.

Ovo nije samo istorija – ovo je poziv na buđenje

Ovaj grad nije samo arhitektonsko čudo, već i podsetnik na to koliko toga ne znamo o sopstvenoj prošlosti. Kao neko ko veruje u moć otkrivanja i emocionalne preciznosti, ovaj tekst je moj pokušaj da se probudi radoznalost, da se pita „šta još krijemo ispod površine?“ i da se istorija ne čita kao dosadna lekcija, već kao uvod za ono što tek dolazi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com