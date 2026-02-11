Otvoren prvi Hrad rok kafe u Srbiji – izloženo 18 autentičnih eksponata svetske rok muzike

Otvoren je Hard rok kafe ("Hard rock cafe") danas u Beogradu kao prvi u Srbiji, gde je izloženo 18 autentičnih eksponata svetske rok muzike, među kojima su najprodavanije ploče benda "Bitlsi" i gitara grupe "Skorpions".

„To su sve autentične gitare, imamo forenzički tim, oni se čuvaju u strogo kontrolisanim uslovima, vitrinama, pogotovo scenski kostimi, čak je negde dozvoljeno da ostanu tragovi šminke kako bi bili autentični“, rekao je predstavnik Hard rok kafea Aleksandar Ercegovčević.

Dodao je da neke od eksponata i predmeta doniraju izvođači ili Hard rok kafe otkupljuje na aukcijama, i da ukupnoj kolekciji Hard rok kafea postoji više od 88.000 umetničkih predmeta, gitara, scenskih kostima, i drugih predmeta.

Kako je naveo, postavka eksponata menja se na svakih sedam godina.

Hard rok kafe nalazi se na adresi Trg Republike 5, na dva sprata, s više od 250 sedećih mesta, dve kuhinje i dva šanka, a radno vreme je od 8 do 23 časa, a vikendom do jedan sat posle ponoći.

Hard rok kafe je međunarodni lanac tematskih restorana, hotela i kazina koji danas posluje u više od 60 zemalja sveta, a otvoren je 1971. godine.

(Beta)

