Ova devojka godišnje troši svega 80 evra na hranu, a evo kako preživljava!

Sofi Anderson, 29-godišnja menadžerka restorana iz Danske, priča o praksi koju je započela pre nekoliko godina. Ona bi često pretraživala kontejnere supermarketa kako bi pronašla oštećenu robu, koju bi inače bacili. Sofi godišnje troši oko 80 evra na hranu i većinu svojih namirnica dobija upravo na ovaj način.

Svoje „ulove“ Sofi rado deli na društvenim mrežama. Za nju, ovo je poput misije spašavanja, jer je svesna da se mnogo dobre hrane baca, dok neki ljudi nemaju dovoljno za jelo. Sofi je počela s ovom praksom kada je 2019. godine odselila u Sidnej i videla fotografije „blaga“ koje je njena sestra pronašla u kontejnerima. Nije to radila zbog nedostatka novca, već je shvatila koliko može uštedeti na ovaj način.

Supermarketi bi često bacali cele kutije hrane samo zbog jedne oštećene konzerve, iako se većina tih namirnica nalazila samo jedan dan nakon isteka roka trajanja. Sofi je suočavala skeptične prijatelje sve dok im nije poslala slike svojih „ulova“, nakon čega su shvatili da je ta hrana ista kao ona koja se nalazi u supermarketima. Danas Sofi ne troši na hranu skoro pa ništa.

Nedavno je čak kupila malo soli i izgubila se u supermarketu jer nije bila tamo veoma dugo. Sofi koristi svu hranu koju pronađe u kontejnerima i kuva raznovrsna jela. Ti recepti se ne mogu naći u knjigama, otkriva ova Dankinja.

