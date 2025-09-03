Ova fotografija „zaludela“ je ceo svet: Samo 1% ljudi uspelo je da pronađe leoparda! (FOTO)

Korisnici društvenih mreža okupirani su jednostavnim zadatkom potrage za kamufliranim leopardom na fotografiji.

Autor fotografije zamolio je gledaoce da ne pišu odgovor kako bi i drugi sami tražili veliku mačku.

Životinja je dobro maskirana zbog svog pegavog krzna da ljudi su bili zadivljeni kamuflažom leoparda jer mnogi prosto ne mogu da veruju da na ovoj fotografiji ima bilo čega osim drveta. Vidite li vi leoparda?

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke… until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo — Bella Lack (@BellaLack) September 27, 2019

