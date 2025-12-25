Ova mapa će promeniti način na koji gledate na svet, da li shvatate šta prikazuje?

Belorusija gde je Srbija, Rusija umesto Hrvatske….da li na prvi pogled shvatate šta prikazuje ova mapa Evrope?

Na Redditu se pojavila jako zanimljiva mapa za koju mnogi korisnici kažu kako im je potpuno promenila način na koji gledaju na evropske zemlje.

Prikazuje države Evrope, ali kriterijum je taj da je ime zemlje ucrtano na teritoriji one s kojom deli sličan BDP.

Countries with a similar GDP PPP per capita https://t.co/TGp5Rs5zjv https://t.co/UFNKKZ164C pic.twitter.com/UmShuMyPuy — The Big Data Stats (@TheBigDataStats) June 4, 2021

Mapa je napravljena prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda za 2021. godinu, pa je prema njima srpska ekonomija sa 9.817 dolara BDP po glavi stanovnika najsličnija beloruskoj.

BDP je do 2024. godine porastao u Srbiji i iznosio je 13,540 dolara, dok je u Belorusiji BDP te godine bio oko 8.300 dolara.

Hrvatska po BDP-u slična Rusiji, Češka Italiji, a Francuska Saudijskoj Arabiji. Bosna i Hercegovina se pored i Gruzijom.

Sledeći put kada budete planirali putovanje ili razmišljali o svetskim dešavanjima, setite se ove slike. Svet nije onakav kakvim ga prikazuju standardne geografske karte. Prava slika sveta je u ljudima, a ne u kvadratnim kilometrima.

