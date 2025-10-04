Ova mapa pokazuje gde je najopasnije voziti u Evropi: Da li vas iznenađuje gde je Srbija?

Mapa nedavno objavljena na Redditu prikazuje kartu napravljenu na osnove statistike Evropske unije o broju teških saobraćajnih nesreća na milion stanovnika i ističe da se Srbija nalazi na trećem mestu na toj listi, što ukazuje na visok rizik vožnje u zemlji.

Opasnije je voziti samo u Bugarskoj i Rumuniji, dok se kao najbezbednije zemlje za učesnike u saobraćaju navode Švedska i Norveška.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com