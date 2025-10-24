Ovaj čovek u Beogradu mesečno zaradi 5.000 evra i to od posla koji svako može da radi! (VIDEO)

Jedan stranac u Beogradu pokazao je da i najjednostavniji poslovi mogu postati ozbiljan biznis – od šetanja i čuvanja pasa mesečno zaradi i do 5.000 evra.

Njegova priča privukla je veliku pažnju jer otkriva koliko je tržište usluga za kućne ljubimce u ekspanziji

Kako se u Beogradu može zaraditi 5.000 evra mesečno od čuvanja pasa

Sve veći broj vlasnika kućnih ljubimaca u Beogradu traži pouzdane osobe koje će se brinuti o njihovim psima dok su na poslu, putovanjima ili odmoru. Jedan stranac, koji se na internetu predstavlja kao „Svetski čovek“, otkrio je da je upravo u toj potrebi pronašao svoju poslovnu šansu. Njegova primanja i zarada su mnoge ostavili bez tekst.

Računica: Koliko naplaćuje po danu?

On je naveo i konkretan primer.

„Kodi i Stevke spavaju kod mene, znači Kodi će da bude kod mene 23 dana i Stevke će da bude kod mene mesec dana. E sad, koliko se naplaćuje po danu?

Dan za Kodija je 20 evra i isto dan za Stevketa je toliko, 20 evra. Znači, kod mene je dan sa spavanjem…Znači ljudi idu na put, idu na odmor, pa ti ostavljaju psa i sve obaveze. Generalno, za ovaj mesec ću da zaradim od njih skoro 600 evra, a ovo je 450-460.

Znači, i već sam ja od ove dvojice uzeo 1.060 evra.

Posao koji svako može da radi

Njegova usluga obuhvata šetanje pasa, čuvanje u stanu, vođenje kod veterinara i u salone za negu – praktično kompletan servis za ljubimce, prenosi kurir.rs. Cena se kreće oko 20 evra po danu za psa koji boravi kod njega, što uključuje smeštaj, ishranu i brigu tokom celog dana. Kada se sabere broj pasa koje čuva i šeta, mesečna zarada dostiže i do 5.000 evra.

Računica zarade

– Pas koji spava kod njega: 20 evra dnevno

– Više pasa tokom meseca = stotine evra po ljubimcu

– Kada se sabere desetak pasa mesečno, cifra lako prelazi 4.000–5.000 evra

Ovaj model pokazuje da je potražnja za uslugama čuvanja pasa u Beogradu ogromna, posebno među vlasnicima koji često putuju.

Prednosti i mane posla

Prednosti:

– Velika potražnja i stabilan prihod

– Fleksibilno radno vreme

– Rad sa životinjama donosi zadovoljstvo

Mane:

– Obaveza da se stalno brinete o ljubimcima

– Fizički zahtevan posao (šetnje, trčanje, čišćenje)

– Odgovornost za zdravlje i sigurnost pasa

Da li je ovo „posao budućnosti“?

Sve više ljudi u urbanim sredinama ima kućne ljubimce, ali i sve manje vremena da se njima posveti. To otvara prostor za profesionalne šetače i čuvare pasa. Ti ljudi mogu da izgrade stabilan i unosan posao uz više nego dobru zaradu.

