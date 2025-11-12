Ovaj grad je proglašen apsolutno najboljim za život, a pun je Srba

Šok za Austriju! Otkriven je novi najbolji grad za život na svetu, a u njemu živi ogroman broj Srba!

Danska prestonica Kopenhagen preuzela je primat na listi svetskih gradova sa najboljim uslovima za život, na kojoj je Beč tri godine za redom bio prvi, pokazuje najnovije istraživanje.

Do promene na vrhu je došlo posle niza godina. Kopenhagen je sada dobio maksimalnih 100 poena. To se odnosi na stabilnost, obrazovanje i infrastrukturu. Danska prestonica prošle godine bila je druga na listi, a sada se na toj poziciji našao Beč.

Gde su Beč i Cirih na novoj listi?

Glavni grad Austrije deli drugo mesto sa švajcarskom prestonicom Cirihom. Slede ih Melburn u Australiji i još jedan švajcarski grad, Ženeva.

Globalni indeks uslova za život u gradovima za 2025, koji je sačinio istraživački i analitički centar grupacije Ekonomist, procenjuje 173 grada širom sveta, uzimajući u obzir 30 indikatora u različitim kategorijama, uključujući zdravstvenu negu, kulturu i životnu sredinu, prenosi Špigl.

Na listi su se među prvih deset gradova još našli Sidnej u Australiji, koji je zauzeo šestu poziciju, zatim japanska Osaka, Okland na Novom Zelandu, a tu je još jedan australijski grad Adelejd kao i Vankuver u Kanadi.

Ove godine među deset gradova sa najboljim uslovima za život nije se našao nijedan nemački grad, naveo je Špigl.

