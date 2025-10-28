Ovaj tekst iz 1983. godine daje savet kako se da prepoznaju prave Beograđanke.

Kako su prave Beograđanke opisane u tekstu iz 1983. godine? Istraživač Maksi-humora te godine detaljno je proučavao stil, hod i način života Beograđanki, a evo šta je tekst otkrio, prenosi danas.rs.

Ko su Beograđanke?

Beograđanke nisu samo one koje su rođene u Beogradu i tu žive ceo život. One koje su u Beogradu provele makar pet i po dana i sedam sati često se takođe nazivaju Beograđankama. Nakon što su dovoljno vremena provele na popularnim gradskim mestima i upoznale oko 43 prave Beograđanke, ove „nove“ Beograđanke osećaju se dovoljno „stažirane“ da se tako nazovu. Međutim, biti Beograđanka je mnogo više od toga – to je stil, stav i način života.

Kako se oblače i ponašaju?

Prave Beograđanke hodaju trotoarima sa uzdignutom glavom, ignorišući izloge i prolaznike, jer je njihov stil već savršeno osmišljen. Odeća im dolazi iz „depozita“ ili butik radnji, ali mnoge i same sebi šiju odeću (ili to radi neko od njihovih bližnjih, poput majke ili tetke) i izgledaju kao da su izašle iz najmodernijih radnji. Njihov cilj je da se dopadnu sebi, a ne drugima, pa su uvek sređene po najnovijim svetskim modnim trendovima.

Šminka i stil života

Šminka je obavezan deo svakodnevnog izgleda Beograđanke, a ako se desi da šminke nema, ostaje kod kuće dok ne nabavi ono što joj je potrebno. Za njih je vitko telo prioritet, pa prate najnovije dijete i bave se aerobikom ili drugim modernim vežbama. Filozofija je jednostavna: bolje biti vitka u modernoj odeći nego punačka u zastareloj bluzici.

Odnos među generacijama

Postoji zanimljiva dinamika između „starih“ i „mladih“ Beograđanki. Stare često kritikuju mlade, a mlade im uzvraćaju, podsećajući ih da su i one nekada bile mlade. Na kraju, ipak, nema prosečne Beograđanke – sve su jedinstvene i natprosečne na svoj način.

Ukratko, biti Beograđanka nije samo pitanje boravka u gradu, već celokupan stil života, stav i posvećenost sopstvenom izgledu i osećaju zadovoljstva.

