Ovaj test je svetski hit: Način na koji jedete sendvič otkriva psihopatu, saznajte koji je „vaš zalogaj“ (VIDEO)

O mnogim se stvarima raspravlja na društvenim mrežama, a najnovija rasprava je o ispravnom načinu kako – pojesti sendvič.

Bilo da se radi o doručku, grickalicama usred dana, večernjim grickalicama ili pak večeri, sendviči su uvek dobro rešenje.

Prema korisnicima društvenih mreža, način na koji jedete sendvič govori drugima mnogo o vašoj ličnosti.

Spor je započeo kada je @foodporn na TikTok nalogu preneo video na kom se videla fotografija napola pojedenog sendviča uz pitanje: „Koji bi bio vaš sledeći zalogaj?“

Različiti delovi sendviča bili su označeni kao A, B ili C kako bi pratioci mogli lakše da odgovore.

Kreator sadržaja TikToka Adam Best dao je svoje mišljenje: „Svi se možemo složiti da je A pogrešan odgovor. Nijedno razumno ljudsko biće to neće napraviti.“

Između B i C izjavio je: „Objektivno, tačan odgovor je C. Jer, ovim zalogajom jedete zalogaj C, jer ne uzimaš centar; Zaokružujete sendvič. Prelive ravnomerno raspoređujete na zalogaje po celom sendviču.“

„Zalogajem B dobili biste prelive na po licu“, dodao je Best, prenosi prva.rs.

Rasprava je izazvala različita mišljenja među korisnicima društvenih mreža, a neki su one koji odaberu opciju B označili kao „sulude“.

Opcija A dobila je neke pohvale u komentarima.

„Svako ko ide za B legitimno je „psihopata““, komentarisao je jedan korisnik. „Ako to nije tvoj sendvič, onda je B. Ako je tvoj onda C“, napisao je drugi.

„C, onda B. Morate da maksimalizujete ukus“, „Ja bih C, ne zato što to želim, već mislim da bi B bio dobar nakon C“, samo su neki od komentara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com