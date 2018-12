Ovako izgleda zima na Marsu (foto)

Novootkrivena slika Evropske svemirske agencije (ESA) daje zapanjujući izgled kratera napunjenog ledom na Marsu, koji podseća na golo oko.

A beautiful #winter wonderland… on #Mars! This ice-filled crater was imaged by our Mars Express spacecraft. Korolev crater is 82 kilometres across and found in the northern lowlands of Mars.

More images: https://t.co/48Czjh80Qb pic.twitter.com/5KDQ1PJ0jt

— ESA (@esa) December 20, 2018