Ovde padaju i najbolji vozači: Znate li vi koji automobil na slici ima prednost? (foto)

Koji automobil ima prednost na raskrsnici sa znakom STOP i trouglom? Pogledajte fotografiju i proverite svoje znanje pre vožnje!

Pitanje koji automobil ima prednost na običnoj raskrsnici izazvalo je pravi rat u Fejsbuk grupi „Prometne zgode i nezgode“. Stotine komentara, podeljena mišljenja i, ono najgore, nesaglasnost između sudskih veštaka i instruktora iz autoškola. Ključ rešenja krije se u jednoj sitnici koju većina previdi.

Na fotografiji se vidi raskrsnica sa dva vozila. Crveni automobil ima ispred sebe znak STOP i nastavlja pravo. Beli automobil stoji pred znakom trougao i skreće.

Pitanje glasi jednostavno, a odgovor je sve samo ne to.

Zašto se vozači spore oko toga koji automobil ide prvi

Ispod objavljene fotografije razvila se rasprava sa nekoliko stotina poruka. Jedni tvrde da beli ima prednost, iako skreće, drugi su uvereni u suprotno.

„Beli ima prednost, vidi se iz aviona. Niti vozim, niti imam vozačku, ali kao suvozač učiš“, pisali su jedni. Drugi su bili oštri: znak STOP ima istu težinu kao i znak sporedne ulice, pa onaj ko stoji pred njim mora da propusti svakog ko mu dolazi sa prednosti.

Najzanimljiviji su ipak bili oni neutralni posmatrači.

Kroz šalu i blagi strah, jedan komentar je sve sažeo: „Čudi me da nema i više saobraćajki.“

Šta kaže struka o tome koje vozilo ima prednost

Tu nastaje haos. Sudski veštaci tumače jedno, autoškole drugo. Hrvatski portal 24sata zatražio je odgovor od stručnjaka Gorana Husineca, koji je bio direktan.

„Naravno da beli ima prednost. Crveni ima znak STOP i mora stati. Ipak, oba vozača moraju paziti jedan na drugog da ne bi došlo do zabune. Vozilo sa znakom STOP uvek mora propustiti sve ostale automobile u raskrsnici. Ako je beli auto već u raskrsnici i skreće levo, crveni ga mora propustiti. Pravilo o zadržavanju smera kretanja u ovom slučaju ne važi“, istakao je Husinec.

Sa druge strane, autoškole u svojim priručnicima imaju potpuno drugačiji ton.

Vozilo crvene boje mora stati, ali samo da bi propustilo vozila koja dolaze sa puta sa prvenstvom prolaza, a ne i belog. Po toj logici, crveni nakon zaustavljanja nastavlja prvi jer beli skreće.

Koji automobil zaista ima prednost

Beli automobil ima prednost u odnosu na crveni. Crveni je dužan da se zaustavi pred znakom STOP i propusti sva vozila koja dolaze sa puta sa prednošću, uključujući i belog koji upravo skreće kroz raskrsnicu.

Gde vozači najčešće greše kod znaka STOP

Najveća greška je uverenje da znak STOP daje neku „dodatnu jačinu“ vozaču koji ide pravo. Ne daje. Znak STOP samo nalaže obavezno zaustavljanje, dok pravo prolaza diktira na koji put vozač izlazi.

Crveni izlazi na sporedan put, pa propušta sve, uključujući i one koji skreću.

Druga česta zabuna tiče se pravila o zadržavanju smera kretanja. Ono važi između dva vozila koja imaju isti rang prednosti, recimo oba sa trouglom. Ovde to nije slučaj jer crveni ima STOP.

Praktičan savet pre nego što uđete u raskrsnicu

Ako ste vi crveni vozač, zaustavite se potpuno, sačekajte par sekundi i tek onda krenite. Ako ste beli, ne računajte slepo na to da će vas drugi propustiti. Uspostavite kontakt pogledom sa vozačem koji čeka na STOP-u.

Crveni vozač uvek staje, čak i kada nema nikoga

Beli vozač usporava i proverava da li ga je crveni stvarno video

Skretanje ne menja prvenstvo prolaza ako su znakovi različitog ranga

U slučaju nesreće, krivica pada na onog ko nije ispoštovao STOP

