Ovo drvo ostvaruje baš sve vaše želje: Izaberite jedan broj i saznajte kakva vas sudbina čeka

Jasno formulišite želju i zamislite krajnji rezultat. Nakon što ste se fokusirali na tajnu želju, verujte unutrašnjem glasu i pažljivo pogledajte sliku.

Među numerisanim plodovima jabuke treba izabrati onaj koji vam odjekuje u duši.

Vaš odabir otkriva hoće li se želja ostvariti i šta je potrebno učiniti kako biste u život privukli ono što želite, prenosi Atma.hr.

1. Želja će se uskoro ostvariti. Kako vas ništa ne bi sprečilo da ostvarite ono što ste planirali, važno je držati svoje misli u tajnosti. Zavidne osobe bi mogle da nanesu štetu onima koji su navikli da se hvale dostignućima.

2. Želja će se ostvariti u roku od nekoliko meseci. Oni koji žele da ubrzaju proces neka koriste metodu vizualizacije i veruju da će sve dobro završiti.

3. Vaša želja se neće ostvariti ako se prepustite slabostima i samo sedite i čekate. Aktivni, svrhoviti, fokusirani ljudi biće srećni ako slede jednostavno pravilo: idite prema cilju i ne plašite se privremenih poteškoća.

4. Zamišljeno se neće ostvariti zbog naglih životnih promena. Kako biste izbegli nevolje, važno je pratiti znakove sudbine i ne zanemariti upozorenja. To će vam pomoći da izbegnete velike probleme i neuspehe.

5. Predviđeno će se ispuniti u roku od godinu dana. Oni koji nisu sigurni da će se snovi ostvariti, ali se potajno nadaju povoljnom ishodu, treba da budu usredsređeni na sve što se događa u životu i slušaju unutrašnji glas. On će vam sigurno pokazati put koji vodi do uspeha.

6. Želja se neće ispuniti ako se tiče sebičnih misli. Oni koji iskreno žele ispunjenje svojih najdubljih snova trebalo bi da još jednom preispitaju svoju želju i postave sebi granice kako nehotice ne bi povredili poznanike ili bliske osobe.

7. Želja u vezi ljubavi ili materijalnog blagostanja će se ispuniti, ali ne u skorije vreme. Za one koji žele da pronađu ljubav, važno je ne propustiti glasnike približavanja ljubavi. Oni koji žele finansijski prosperitet trebalo bi da koriste amulete koji privlače novčanu sreću u život.

8. Želja će vam se uskoro ostvariti ako pokažete velikodušnost i nesebično pomognete onima kojima je to potrebno. Dobra dela će naći odziva u Svemiru, a on će sigurno nagraditi čisto srce.

9. Želja će se ispuniti samo ako je realna. Oni koji grade dvorce u pesku i koji su navikli da maštaju, trebalo bi jasnije da formulišu zahteve i ne pokušavaju da steknu sve prednosti odjednom.

