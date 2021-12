Ovo je 6 misterioznih fenomena koje ni naučnici ne mogu da objasne

Neke pojave na planeti Zemlji toliko su misteriozne da čak ni naučnici koji ih decenijama proučavaju nemaju logično objašnjenje za njih.

Evo kojih šest misterija je potpuno neobjašnjivo.

Podvodna piramida

Blizu ostrva Yonaguni kod Japana, ronioci su 1986. otkrili fascinantne ruševine na dnu mora.

Japans Underwater Pyramid, The Lost City Of YonaGuni. pic.twitter.com/qIrly3n3jZ — Museum Archive (@ArtifactsHub) August 15, 2020

Podvodne piramide još su uvek predmet rasprava svetskih naučnika jer ne mogu da utvrde jesu li nastale ljudskom rukom. Ako jesu, dokaz su postojanja civilizacije pre poznatog vremena.

Reka koja ključa

There's a boiling river in Peru that kills anything that goes into it, with temperatures up to 93°C [read more: https://t.co/zMGhcTE2ei] pic.twitter.com/jMEJNTPfWI — Massimo (@Rainmaker1973) September 6, 2021

Reka u Peruu čija je temperatura vode 93 stepeni Celzijusa jedna je od najfascinantnijih pojava na svetu. Andrés Ruzo kao dečak čuo je mit od svog dede o reci koja bukvalno „skuva“ sve koji u nju upadnu i kad je postao geolog, otkrio je da to nije mit.

Smrznuta žena

Jean Hilliard made a full recovery after she was found frozen in sub-zero temperatures. pic.twitter.com/Y1vz8X0xLi — World Class Facts (@WorldClassFacts) February 5, 2016

U Minesoti 1980., Džin Hilard vraćala se kući po snežnoj mećavi kad joj je stao automobil. Pešačila je, onesvestila se od hladnoće i smrzla. Smatrali su je mrtvom, ali nakon šest meseci se oporavila.

Svetleći zemljotres

Jedan od najneobičnijih neobjašnjenih fenomena jeste pojava svetlosnih bleskova za vrijeme zemljotresa. Prva takva pojava zabeležena je 1600. godine i od tog trenutka zabeleženo je 65 slučajeva.

Carroll A. Deering komercijalni brod

The Carroll A. Deering set sail with 11 sailors on board in 1921. It crashed after sailing through the Bermuda Triangle and only a cat was found aboard. pic.twitter.com/uZqWQ6ZlJM — History Daily (@historydailypix) October 9, 2021

Ovaj brod 1921. pronađen bez posade, pun hrane i sa svom opremom.

Godine 1922. završena je istraga, ali nikada se nije saznalo šta se dogodilo s posadom i odakle je brod. Zato ga nazivaju „brod duhova“.

Naučnici su pronašli vodeni rezervoar 660 kilometara ispod površine Zemlje

There is liquid water over 400 miles below Earth’s surface https://t.co/IGXVgtvQ6i pic.twitter.com/8GF52lar9N — Motherboard (@motherboard) March 12, 2018

Procenjuje se da je star 2,6 milijardi godina, a nekoliko je puta veći od površine svetskih okeana. Pojavila se teorija da su okeani nastali probijanjem na površinu.

