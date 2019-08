Ovo je pravi razlog što su neki ljudi levoruki

Samo 10 do 12 procenta ljudi na svetu su levoruki, ali malo ko zna zbog čega je to tako. Najnovije istraživanje objavljeno u časopisu eLife je možda konačno dalo odgovor na ovo pitanje.

Ranije studije su nagoveštavale da je levorukost posledica genetskih razlika u mozgu, međutim, sada je došlo do otkrića da dominatnu ruku kod ljudi određuje kičmena moždina.

Nemaćki istraživači su pratili buduće majke od osme do dvanaeste nedelje trudnoće i ispitivali ekspresiju gena u bebinim kičmenim moždinama. Otkrili su da se motorni korteks (koji kontroliše ruku i pokrete šake preko mozga) i kičmena moždina ne povezuju do 15. nedelje trudnoće. Međutim, bebe pokazuju znake desnorukosti ili levorukosti još u osmoj nedelji. To znači da mozak ne kontroliše to kojom ćemo se rukom služiti, već je za to zadužena kičmena moždina.

Zaključak je da je vaša dominantna ruka određena genetskim razlikama u vašoj kičmenoj moždini još pre nego što se rodite.