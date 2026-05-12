Ovo su automobili koji ne znaju za kvar: Rade bez greške najmanje 15 godina, a jedan model je apsolutni pobednik

Ako želite auto koji ne zna za kvar i pali bez greške i posle 10 godina – birajte ove modele, dokazano traju najduže od svih.

Tražite automobil koji ne zna za kvar ni posle deset godina vožnje? Niste sami. Na popularnoj platformi Reddit nedavno se rasplamsala žučna rasprava na temu koji auto biste kupili danas, a planirate da ga vozite narednih 15 godina.

Odgovori su otkrili jasnog favorita, ali i nekoliko iznenađenja koja vredi pročitati pre nego što potpišete ugovor kod prodavca.

Rasprava je pokazala zanimljiv balans između racionalne računice, poverenja u proverene brendove i spremnosti da se rizikuje zarad zadovoljstva u vožnji.

Vlasnici širom sveta uglavnom su se složili oko jedne stvari, modernim automobilima dugovečnost je postala luksuz, a elektronika često skraćuje radni vek motora.

Japanska dominacija među pouzdanim automobilima

Nikoga ne čudi što su apsolutni pobednici japanski proizvođači. Decenijama građena reputacija Tojote i Honde jednostavno se ne dovodi u pitanje kada se priča o kvarovima. Najčešće pominjan savet odnosio se na konkretan pogonski sklop:

Bilo koji od standardnih Toyota 2.5 Hybrid modela, glasio je najpopularniji komentar.

Tojotini hibridni sistemi postali su zlatni standard za taksi udruženja širom sveta. Razlog su izuzetno niski troškovi održavanja i baterije koje traju mnogo duže nego što kupci očekuju.

Pored njih, klasici poput Corolle i Civica ostaju neprikosnoveni. Jedan vlasnik je to potvrdio iz prve ruke:

Toyota Corolla ili Honda Civic. Trenutno posedujemo oba, modele iz 2011. i 2013. godine. Pouzdani su i prevoze nas od tačke A do tačke B bez ikakvih muka.

Mazda i Opel kao automobili koji traju

Mazda se izdvojila kao brend koji nudi malo više truda u dizajnu, ali bez ikakvog kompromisa po pitanju kvarova. Vlasnik koji vozi Mazde već tri decenije bio je jasan:

Bilo koja Mazda dobija moj glas. Jedna je imala kvar čija je popravka koštala 300 dolara kod ovlašćenog dilera. Bile su čvrste kao stena.

Za evropske kupce u diskusiji se pojavio i Opel. Još uvek se kotira kao racionalan izbor za one koji traže dostupne delove i jednostavnu mehaniku. To je posebno bitno za naše tržište, gde je održavanje nemačkih modela tradicionalno najlakše.

Da li nemački luksuzni modeli mogu da budu pouzdani

Kontrapunkt japanskom minimalizmu dao je predlog za BMW serije 5. Iako se luksuzni nemački automobili retko vezuju za niske troškove vlasništva posle isteka garancije, jedan korisnik branio je ovaj izbor argumentom kvaliteta vožnje:

BMW serije 5. Uz pravilno održavanje trajaće 15 godina, a biće mnogo bolji za vožnju sve to vreme.

Ovde je trik u održavanju. Redovne servise morate da radite striktno po preporuci proizvođača. Preskakanje samo jedne zamene ulja na duge staze košta više nego ceo godišnji servis Corolle.

Šta su iskusni vozači još savetovali

Birajte motore bez direktnog ubrizgavanja goriva ako vozite kratke relacije

Izbegavajte modele iz prve godine proizvodnje nove generacije

Manuelni menjač i dalje traje duže od automatika sa duplim kvačilom

Servisna knjižica vredi više od bilo koje fotografije na oglasu

Na kraju dana, većina učesnika rasprave složila se oko jedne stvari. Ako želite automobil koji ne zna za kvar i koji će i posle decenije da pale iz prve – birajte azijsko inženjerstvo. Ili se spremite da postanete najbolji prijatelj svom mehaničaru.

