Ovu mozgalicu mogu da reše samo najpažljiviji: Koliko osmica vidite na fotografiji?

Na društvenim mrežama proširila se mozgalica u kojoj je cilj da otkrijete koliko osmica se nalazi na fotografiji.

Pogledajte fotografiju i pokušajte da dođete do rešenja. Uz zadatak ponuđena su i četiri odgovora – 4, 5, 7 i 9. Koji je tačan?

Već na prvi pogled vide se četiri osmice, ali to naravno nije konačan broj.

Peta osmica dobije se kad se donji deo gornje osmice u sredini spoji s gornjim delom donje osmice.

Ali, ima ih još. Ako zarotirate fotografiju, videćete još četiri osmice, ukupno 9.

