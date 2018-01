Pančevka iznajmila autobus i poklonila vožnju momku iz Niša

Mladi glumac iz Niša Darko Radojević može se pohvaliti verovatno najoriginalnijim poklonom dobijenim za Novu godinu, a za to se pobrinula njegova devojka, takođe glumica, Sara Kapunac (23) iz Pančeva.

Sara je iznajmila autobus „Niš-ekspresa“ i drugog dana ove godine priredila nezaboravnu vožnju za njih dvoje, Deda Mraza i dvoje prijatelja.

„Darko je imao probu u Studentskom akademskom pozorištu, a drug presvučen u Deda Mraza je ušao unutra, prebacio ga preko ramena i doneo u autobus. Mi ostali smo bili sakriveni iza sedišta i kada smo krenuli da se vozimo, počeli smo da se jedan po jedan pojavljujemo“, izjavila je Sara za agenciju Beta.

Vožnja gradom potrajala je šest sati i za to vreme su Darko, Sara i njihovi prijatelji prešli 110 kilometara.

Na ideju da iznajmi autobus Sara je došla zbog toga što je njihovo poznanstvo počelo tako što je Darko pogrešio autobus.

„Umesto u autobus koji iz Novog Sada ide do Beograda, Darko je ušao u autobus koji ide do Pančeva. Sedeo je iza mene i nisam ga u početku primećivala dok nije počeo da s nekim razgovara sa tipično niškim naglaskom“, izjavila je Sara.

Na putu do Pančeva Sara i Darko su shvatili da imaju puno toga zajedničkog, počev od toga da je ona u to vreme studirala glumu u Meksiku, a on je u Novom Sadu polagao prijemni za glumačku akademiju.

„Darko je primljen na akademiju u Novom Sadu, a ja sam studije glume i psihologije nastavila u Španiji. Vidjamo se što češće možemo, zajedno radimo na tome da osnujemo Putujuće pozorište“, kazala je Sara.

Autobus sa Deda Mrazom nije jedino iznenadjenje koje je mlada Pančevka priredila svom momku.

Prošlog leta zamolila je svoje prijatelje širom sveta da se slikaju sa papirom na kojem piše „Sara te voli više od…“ i u nastavku je pisalo ime zemlje u kojoj je fotografija nastala.

U video klipu koji je napravila od tih fotografija nalazila se i slika Darkove majke koja je u niškoj Tvrdjavi držala papir na kome je pisalo „jer je njen ceo svet ovde“.

