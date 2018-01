Pao sneg u Sahari (video)

U najtoplijoj pustinji na svetu, Sahari pao je sneg, što je još jedan od fenomena koji su pogodili našu planetu.

Rojters prenosi da je do ovog fenomena došlo zbog ledenog talasa, koji je najviše pogodio oblast Ain Sefra na severu Alžira.

WATCH: Snow reaches the Sahara, the hottest desert in the world https://t.co/pJfF6mVMy3 via @ReutersTV pic.twitter.com/SHTz7fwzkD

— Reuters Top News (@Reuters) January 9, 2018