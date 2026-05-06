Svi plaču uz pesmu Đurđevdan, a niko ne zna da su stihovi jezivi krik iz vagona za Jasenovac (video)

Saznajte potresnu istinu o tome kako je nastala pesma Đurđevdan. Ovo nije kafanski hit, već krik ljudi koji su 1942. godine išli u smrt.

Pesma Đurđevdan krije jezivu tajnu koju niko ne sluti

Mnogi od nas ne znaju da je pesma Đurđevdan zapravo nastala u vozu smrti koji je išao za logor Jasenovac.

Umesto veselja uz koje danas lomimo čaše, ovi stihovi su bili poslednji vapaj ljudi koji su znali da se neće vratiti kući.

Istina o ovom hitu je toliko potresna da ćete je nakon ovoga slušati potpuno drugačijim ušima.

Kako je nastala pesma Đurđevdan u vagonu smrti

Sve je počelo 6. maja 1942. godine na sarajevskoj obali, kada su Srbe trpali u stočne vagone za transport u smrt.

U tom mraku, hladnoći i beznađu, jedan mladić je odjednom počeo da peva o proleću i đurđevku, prkoseći strahu.

Pesma se polako širila kroz vagon dok su svi putnici, uprkos gladi i žeđi, počeli da pevaju u jedan glas.

Zašto su ustaše zatvorile šibere zbog ove pesme

Hrabrost tih ljudi toliko je razbesnela stražare da su odmah zatvorili sve otvore za vazduh na vagonima.

Mnogi od onih koji su pevali te stihove nisu preživeli put do pakla koji ih je čekao u logoru.

Ono što mi danas smatramo kafanskim klasikom, tada je bio jedini način da se sačuva dostojanstvo pred dželatima.

Ko je napisao stihove koje danas pevamo

Prvobitna verzija pesme se razlikovala od ove koju je kasnije proslavio Goran Bregović sa Bijelim dugmetom.

On je uzeo tu bolnu osnovu i dodao joj aranžman koji je pesmu pretvorio u planetarni hit.

Ipak, duša pesme ostala je ista – ona govori o ljubavi koja cveta tamo gde nade više nema.

SAVET: Sledeći put kada čujete ovu pesmu, setite se da ona nije za buku i razbijanje, već za tišinu i poštovanje prema onima koji su je prvi zapevali u mraku.

Gde se prvi put pevala pesma Đurđevdan?

Prvi put je odjeknula u takozvanom „vozu smrti“ koji je krenuo iz Sarajeva ka jasenovačkim stratištima.

Ljudi su bili svesni da ih vode na klanje, a pesma im je bila poslednji trzaj slobode.

Zato svaki put kad čujete te trube, znajte da su one nekada bile jauk hiljade duša.

Zašto se plače uz Đurđevdan na proslavama?

Ljudi instinktivno osećaju tu ogromnu tugu koja je utkana u svaki takt i svaku reč.

Iako je ritam brz, reči o proleću koje ne stiže do onoga ko ga čeka pogađaju pravo u srce.

To je pesma koja spaja najveću radost i najtežu tragediju našeg naroda.

Kakvo je pravo značenje teksta pesme?

Stihovi o đurđevku koji ne cveta za onoga ko je u vagonu simbolizuju prekinutu mladost i snove.

To nije pesma o proslavi slave, već o rastanku od života i voljenih osoba.

Danas je ona simbol neuništivosti duha koji peva čak i kada je kraj pred vratima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com