Pesma koja menja ukus čokolade: Ova melodija dokazano „pojačava intenzitet“ čokolade (VIDEO)

Pesma zvuči kao savršen izgovor da se, uz omiljenu kockicu čokolade, prepustimo i „najslađoj melodiji“ koja postoji.

Pesma „Sweetest Melody“ traje 90 sekundi, tačno koliko treba da se čokolada istopi na jeziku, i pretvara desert u pravo multisenzorno putovanje

Naučnici su potvrdili ono što ljubitelji slatkiša odavno naslućuju – uživanje u čokoladi može biti još intenzivnije ako se uz nju sluša prava muzika.

Stručnjakinja za zvuk sa Univerziteta u Bristolu, Natali Hajasint, u saradnji sa brendom Galaxy Chocolate, stvorila je pesmu „Sweetest Melody“. Ovo je prva kompozicija osmišljena tako da pojača doživljaj slatkoće i svilenkaste teksture čokolade.

Muzika koja se topi kao čokolada

Pesma traje 90 sekundi, što je tačno onoliko vremena koliko je potrebno da se kockica čokolade istopi na jeziku. Ima tempo od 78 otkucaja u minuti (BPM), a njen aranžman pažljivo je osmišljen: klavir stvara osećaj mekoće i slatkoće, gudački instrumenti daju brži, ali topao završetak, dok harfa unosi glatkoću i eleganciju u celokupni doživljaj.

Ovaj neobičan eksperiment rezultat je više od 60 godina naučnih istraživanja fenomena poznatog kao multisenzorna integracija. To je proces u kojem različita čula međusobno utiču jedno na drugo. Istraživanja pokazuju da melodije u duru i blage, tople note mogu učiniti da hrana deluje slađe, dok oštri i brži tonovi ističu gorčinu.

Zbog toga se, na primer, brza i energična muzika bolje slaže sa brzom hranom. S druge strane, desertima više odgovara sporija, nežna melodija.

„Simfonija čula“

Galaxy Chocolate tvrdi da „Sweetest Melody“ bukvalno pretvara čokoladu u „simfoniju čula“, jer omogućava da uživanje u desertu postane iskustvo koje prevazilazi samo ukus.

– Ova inicijativa pokazuje kako uživanje u čokoladi može biti multisenzorno iskustvo koje uključuje sva čula. Moć muzike da pojača naš užitak u čokoladi je uzbudljiva perspektiva – istakla je Hajasint za Oddity Central, a prenosi novilist.hr.

Zvuči kao savršen izgovor da se, uz omiljenu kockicu čokolade, prepustimo i „najslađoj melodiji“ koja postoji.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com