Pitanje koje je posvađalo internet: A kako vi zovete prvo i poslednje parče hleba?

Verovali ili ne, polemiku je pokrenuo jedan Englez, ali ni kod nas to pitanje nije ništa manje interesantno.

Grupa Britanaca povela je žestoku polemiku na društvenim mrežama u vezi s prvim i poslednjim parčetom vekne hleba. Rasprava je pokrenuta na Tviteru i odatle se proširila i na drugim platforme, a tokom nje su se pojavili najneverovatniji predlozi kako se taj deo hleba zapravo zove.

Raspravu je pokrenuo jedan britanski Tviteraš koji je na mreži postavio fotografiju vekne hleba sa strelicom koja pokazuje na krajnju krišku i pitanjem: „Kako se zove krajnji komad hleba?“

Settle the debate once and for all. pic.twitter.com/NwndYgYYUQ

— No Context Brits (@NoContextBrits) June 19, 2023