„Planina“ iz Igre prestola oborio svetski rekord: Bez problema podigao 501 kg (video)

Zvezda popularne serije Igra prestola“ Hafthor Julius Bjornson, poznat i kao Planina oborio je rekord u dizanju tegova – tačnije u „mrtvom dizanju“ (dead lift).

Got hernia just by watching it 🤯 🤯

Hafþór Júlíus Björnsson aka " The Mountain " you freaking Legend , Broke the World Record ( 501 kgs ) like it was nothing . Its a shame that it wasn't in front of a packed crowd like Eddie Hall . pic.twitter.com/ZA3Qwk7esa

— Vivek Sharma (@IMViiku) May 2, 2020