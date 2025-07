Plata pilota šokirala javnost: Ispovest izazvala lavinu komentara na mrežama

Koliko zarađuje pilot? Njegova ispovest o zaradi šokirala je javnost i pokrenula lavinu komentara

Američki pilot Garet Rej izazvao je pravu buru na internetu kada je na svom YouTube kanalu otkrio koliko zarađuje kao kopilot. Njegova ispovest šokirala je javnost, a komentari ne prestaju da se nižu.

Koliko zaista zarađuje pilot?

Rej je naveo da zarađuje oko 213,97 dolara po satu, što je približno 199 evra. Na prvi pogled, to deluje kao san snova, ali stvarnost je daleko kompleksnija. Pilotiranje nije posao od 9 do 17 – često je van kuće i do 40 sati, a plaćen je samo za vreme provedeno u vazduhu.

Skrivena strana pilotskog života

Jedna od njegovih omiljenih ruta, između JFK aerodroma i Finiksa, uključuje 24-časovni boravak između letova. Iako uživa u toj ruti, finansijski nije najisplativija. Zato se sve više fokusira na letove koji donose više novca uz manje zastoja.

Računica koja ostavlja bez daha

Za nešto više od sedam sati leta, Rej je zaradio 1.556 dolara, dok je ukupno bio odsutan devet sati. U proseku, mesečno odradi oko 80 sati leta i zaradi oko 17.109 dolara. Ukoliko bude unapređen u kapetana, njegova satnica može porasti na čak 350 dolara, što bi značilo mesečnu zaradu i do 27.199 dolara.

Reakcije javnosti

Korisnici društvenih mreža su podeljeni – dok jedni smatraju da je plata opravdana zbog odgovornosti i stresa, drugi tvrde da je nepravedno da piloti zarađuju više od lekara i profesora. Ispovest je otvorila važno pitanje: da li glamur pilotske profesije zaista vredi toliku cenu?

