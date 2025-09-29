Počeo je da uvlači pertle sa vrha patika: Razlog je jednostavno genijalan (video)

Na internetu se pojavio video koji prikazuje neobičan način vezivanja pertli, a razlog iza ove metode oduševio je mnoge. Umesto klasičnog vezivanja, muškarac uvlači pertle kroz gornje rupice patika — i to sa specifičnim ciljem.

Zašto uvlačiti pertle sa vrha?

Ova metoda vezivanja pertli nije samo estetska, već ima i funkcionalnu svrhu. Kada se pertle provuku kroz gornje rupice i zatim ukrste unazad, patika se bolje prilagođava stopalu. Time se smanjuje trenje, sprečava klizanje pete i povećava stabilnost tokom hodanja ili trčanja.

Idealno za sportiste i aktivne osobe

Ovaj trik je posebno koristan za one koji se bave sportom, jer omogućava čvršće prianjanje bez dodatnog pritiska na stopalo. Patika ostaje stabilna, a korisnik ima bolju kontrolu pokreta. Takođe, smanjuje se rizik od žuljeva i neprijatnosti tokom dužeg nošenja.

Jednostavno, a efektno rešenje

Za primenu ovog trika nije potrebna nikakva dodatna oprema — samo malo pažnje prilikom vezivanja. Video je pokazao da se uz par pokreta može postići veća udobnost i sigurnost, što je mnogima promenilo svakodnevnu rutinu obuvanja.

Ako ste ikada imali problem sa klizanjem stopala u patikama ili vam je vezivanje pertli bilo neprijatno, ovaj trik može biti pravo rešenje. Ponekad su najjednostavnije ideje upravo one koje najviše olakšavaju život.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com