Pogledajte ovu sliku 5 sekundi: Prva 4 broja koja vidite otkrivaju da li ste kratkovidi

Škiljite, a ne znate zašto? Kratkovidost je česta, a ova optička iluzija otkriva da li vam trebaju naočare

Kratkovidi ste? Brzi test vida u 5 sekundi otkriva da li vam je vid oslabio.

Kratkovidi ljudi slabo vide na daljinu, pa upadljivo škilje kako bi donekle poboljšali sliku objekta koji posmatraju. Međutim, mnogi nisu ni svesni toga da su kratkovidi, jer im je škiljenje prešlo u naviku.

Ukoliko niste sigurni da li je vaš vid savršen i da li bi trebalo da posetite oftalmologa, dobro pogledajte iluziju koja je pred vama i zapamtite koja prva četiri broja ste videli. Vaše oči će prve brojeve koje vide procesuirati drugačije, što nam može dati naznake o zdravlju vašeg vida.

Koji ste broj videli? Evo šta on otkriva o vašem vidu

Brojevi koje ste uočili direktno su povezani sa stanjem Vašeg oka. Različiti problemi sa fokusom mogu učiniti određene delove iluzije vidljivim, a druge zamućenim.

Prema ovom popularnom testu, evo šta znače različiti rezultati:

3246: Ako ste videli broj 3246, to znači da ste najverovatnije kratkovidi i da možda imate astigmatizam. Astigmatizam je stanje kada je vaše oko više oblikovano kao lopta za ragbi nego fudbal, što uzrokuje da se svetlost fokusira odjednom na više od jednog mesta.

3240: Ako ste videli 3240, verovatno imate astigmatizam, ali niste kratkovidi, piše Telegraf.

1246: Broj koji ste takođe mogli da vidite je 1246. On znači da ste samo kratkovidi i da nemate astigmatizam.

Važno upozorenje: Samo oftalmolog daje dijagnozu

Ovo je, naravno, samo optička iluzija i zabavan kviz. Pravo stanje zdravlja vaših očiju može da oceni samo oftalmolog. Ne uzimajte rezultate ove iluzije kao konačnu medicinsku dijagnozu.

