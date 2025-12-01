Policija kod Regensburga zatvorila autoput da bi spasila povređenog psa

Da bi spasila povređenog psa nemačka policija je nakratko zatvorila obe trake auto-puta 93 u okrugu Regensburg, u Bavarskoj, i uz pomoć vatrogasaca odbegli mešanac je sa povredama, ali živ, vraćen kući.

Pas je u subotu pobegao od kuće i na autoputu ga je udario auto. Povređen, odšepao je i ranjen legao kod zaštitne ograde između kolovoznih traka, piše agencija dpa.

Tu su ga u nedelju primetili prolaznici i obavestili policiju. Zbog opasnosti da bi pas mogao ponovo da istrči na put, policija je zatvorila oba pravca autoputa.

Dobrovoljni i profesionalni vatrogasci su ga uhvatili i odveli veterinaru, gde ga je dočekao i njegov osamdesetogodišnji vlasnik. Pas je u stabilnom stanju, saopštila je policija.

(Beta)

