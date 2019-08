Položaj u kom se budite govori šta ne valja u vašem životu

“Ukoliko se probudite u položaju fetusa, probudili ste se na pogrešnoj strani kreveta”.

Ukoliko vam se čini da imate probleme sa poslom, to možda nema nikakve veze sa načinom na koji ga obavljate već sa načinom na koji spavate. To se ne odnosi na to koliko dugo spavate ili na vreme kada ležete već na položaj u kom spavate.

“Ukoliko se probudite u položaju fetusa, probudili ste se na pogrešnoj strani kreveta”, izjavila je Ejmi Kadi sa Poslovne škole Univerziteta Harvard. Ejmi je socijalni psiholog koji istražuje moć govora tela.

Dobra vest je da niste jedini koji spavaju i bude se u položaju fetusa. Oko 40 odsto svih ljudi spava u ovom položaju. To je pozicija u snu koju usvajaju veoma emotivni i osetljivi ljudi, a više je žena nego muškaraca koje spavaju u tom položaju.

Kadi kaže da spavanje u položaju fetusa može negativno da utiče na vaš uspeh jer podsvesno deluje na način na koji vidite sebe.

“U suštini, vaše telo utiče na vaš um, um utiče na ponašanje, a ponašanje na ishod”.

Jednostavniji primer je da su istraživanja dokazala da možete da utičete na sebe i budete srećniji ukoliko se smejte, upravo zbog te povezanosti tela i uma.

Slično tome, ukoliko previše vremena provodite u pokornom položaju, odnosno držanju tela, čak i dok spavate, podvesno šaljete sebi poruku da nemate ili ne želite da imate ličnu moć.

Međutim, postoje stvari koje možete uraditi da se to promeni. Možete da vežbate da pozitivno razmišljate i da imate samouvereno držanje podignute glave.

Ukoliko ste spremni za veći izazov, pokušajte da promenite položaj spavanja.

Najbolji položaj je sa ispruženim rukama i nogama i zauzimanje što više prostora u krevetu. Samo pazite da na taj način ne izgurate partnera iz kreveta.