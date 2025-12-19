Pomerite samo 2 šibice i nađite najveći broj: Ovu mozgalicu samo genijalci rešavaju za manje od 20 sekundi

Dovoljno je samo da pomerite 2 šibice i rešite zadatak koji je preplavio internet i izazvao mnoge rasprave.

Pokušajte u glavi da zamislite koja je to najveća cifra koju biste mogli da oblikujete pomeranjem samo dve šibice

Ovaj zadatak je preplavio internet i izazvao mnoge rasprave među korisnicima društvenih mreža.

Pitanje je koji je najveći broj koji se može dobiti pomeranjem samo dve šibice.

Dakle, možete ihpomerati tako da menjate njihove pozicije, ali ne možete da ih „brišete“, odnosno potpuno uklonite sa slike.

Imajte na umu, samo dve smete da pomerite.

Koji je najveći broj koji se može dobiti? Pišite nam u komentarima.

