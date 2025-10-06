Ponudio je majstorima 100 evra, umrećete od smeha kad vidite zašto (foto)

Kada ih žena satera u ćošak, muškarci će primeniti neviđene taktike da bi izbegli da joj odgovaraju na zahteve: praviće se da nisu čuli, izbegavaće dolazak kući, koristiti taktike zavođenja ili izvaditi karticu ili keš – za nju ili za svoje saučesnike.
Naša posla Crnogorska
Posted by Crnogorski Vremeplov on Monday, December 16, 2019
Vlasnik telefona dao je majstorima novac uz uslov da priznaju kako popravka nije moguća jer žena želi da vidi istu poziva, a on bi to da izbegne po svaku cenu( odnosno po cenu od 100 evra :).
Fotografija koju su očigledno objavili iznenađeni majstori u servisu brzo je postala viralna jer pokazuje da su majstori imali lak zadatak da zarade bez mnogo truda.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com