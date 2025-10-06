Ponudio je majstorima 100 evra, umrećete od smeha kad vidite zašto (foto)

Kada ih žena satera u ćošak, muškarci će primeniti neviđene taktike da bi izbegli da joj odgovaraju na zahteve: praviće se da nisu čuli, izbegavaće dolazak kući, koristiti taktike zavođenja ili izvaditi karticu ili keš – za nju ili za svoje saučesnike.

Vlasnik telefona dao je majstorima novac uz uslov da priznaju kako popravka nije moguća jer žena želi da vidi istu poziva, a on bi to da izbegne po svaku cenu( odnosno po cenu od 100 evra :).

Fotografija koju su očigledno objavili iznenađeni majstori u servisu brzo je postala viralna jer pokazuje da su majstori imali lak zadatak da zarade bez mnogo truda.

