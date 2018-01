Popularna fitnes aplikacija otkrivala tajne podatke američke vojske

Fitnes aplikacija „Strava“ mapirala je, i tako korisnicima otkrila, kretanje američkih vojnika u bazama u Siriji i Avganistanu, zbog bezbednosnih propusta među osobljem te kompanije.

„Strava“ koristi mobilni GPS i na taj način prati korisnike, koji se odluče da tu opciju koriste. Na osnovu prikupljenih podataka, kao i podataka iz fitnes narukvica kao što su „Fitbit“ i „Džoboun“, stvara se „toplotna mapa“ aktivnosti korisnika, prenosi Bi-Bi-Si.

„Strava“ trenutno ima oko 27 miliona korisnika širom sveta, a „toplotna mapa“ koja je objavljena u novembru, pokazuje kretanja korisnika u periodu od 2015. do kraja 2017. godine, ne u realnom vremenu.

Bezbednosni propust prvi je uočio 20-godišnji australijski student Nejtan Ruser, koji je svoje nalaze objavio na Tviteru.

„Pogledao sam na mapu i pomislio ‘ovo ne bi trebalo da bude ovde – ovo nije dobro’. Smatrao sam da je najbolje objaviti slabosti kako bi mogle da se isprave. Verujem da bi neko ovo primetio, ja sam slučajno povezao činjenice“, rekao je Ruser za Bi-Bi-Si.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq

— Nathan Ruser (@Nrg8000) January 27, 2018