Poreklo reči ajvar: Evo kako je turska reč dobila ime, a nema veze sa paprikom

Koliko puta ste se našli za stolom, uživajući u mirisu tek otvorenog domaćeg ajvara, ubeđeni da je to autentični simbol naše tradicije vezan isključivo za crvenu papriku? Verovatno bezbroj puta. Međutim, istina koja se krije iza imena ovog delikatesa mogla bi vas potpuno iznenaditi. Iako je danas sinonim za pečenu papriku, poreklo reči ajvar vodi nas na sasvim drugu stranu – prema ribi i luksuzu.

Reč „ajvar“ zapravo nema nikakve etimološke veze sa povrćem. Ona potiče od turske reči havyar, koja označava – verovali ili ne – kavijar, odnosno slanu riblju ikru. Da, dobro ste pročitali. Ono što danas smatramo „sirotinjskim kavijarom“ ili kraljem zimnice, svoje ime duguje jednoj od najskupljih namirnica na svetu. Kako je došlo do ove neobične zamene identiteta i kako se turska reč odomaćila kod nas?

Kako je kavijar postao namaz od paprike?

Priča nas vraća u 19. vek, kada je Beograd bio pod jakim uticajem orijentalne kuhinje. U to vreme, crni kavijar od jesetre iz Dunava bio je izuzetno cenjen, ali i skup delikates. Kako bi se zadovoljila potražnja za ovim ukusom, a smanjili troškovi, ugostitelji su počeli da prave „zamenu“ od crvenih paprika i plavog patlidžana. Zbog slične teksture i boje koja je podsećala na crveni kavijar, ovo jelo su nazvali „crveni ajvar“.

Vremenom, originalni riblji kavijar postajao je sve ređi i skuplji, dok je proizvodnja paprike cvetala. Tako je pridev „crveni“ polako nestao iz upotrebe, a poreklo reči ajvar ostalo je zaboravljeno, vezujući se isključivo za namaz koji danas svi obožavamo. Danas, kada nekome ponudite ajvar, niko ne očekuje ribu, ali istorija jezika pamti ovu zanimljivu transformaciju.

Zanimljivosti koje niste znali: Od Persije do Balkana

Ako zagrebemo još dublje, koren reči vodi čak do persijskog jezika i izraza xaviyar, što znači „onaj koji rađa jaja“. Putovanje ove reči od drevne Persije, preko Turske, pa sve do balkanskih trpeza, svedoči o bogatoj istoriji ukrštanja kultura na ovim prostorima. Poreklo reči ajvar je savršen primer kako jezik evoluira uporedo sa gastronomskim navikama jednog naroda.

Turska veza: Reč havyar se i danas u Turskoj koristi isključivo za riblju ikru.

Zaboravljeni luksuz: Nekada je Srbija bila veliki izvoznik pravog kavijara, pre nego što je paprika preuzela primat.

Vegetarijanska pobeda: Ovo je jedan od retkih slučajeva gde je biljna verzija jela potpuno preuzela ime originalnog mesnog (ribljeg) proizvoda.

Više od običnog imena

Sledeći put kada budete mazali ovaj narandžasti delikates na hleb, setite se da ne jedete samo papriku, već i deo lingvističke istorije. Poreklo reči ajvar nas podseća da hrana nije samo gorivo, već i priča koja se prenosi generacijama. Ovaj podatak je sjajan povod za razgovor tokom porodičnog ručka – podelite ovu priču i posmatrajte iznenađena lica vaših najbližih. Uživajte u svakom zalogaju „srpskog kavijara“, jer sada znate da on to, po svom imenu, zaista i jeste!

