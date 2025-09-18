Postoje samo 3 osobe na celom svetu koje mogu da putuju bez pasoša gde god požele!

Kada putujete u drugu zemlju, najvažnije je da imate pasoš, i to važi za većinu ljudi. Međutim, postoje tri osobe za koje ovo pravilo ne važi, odnosno, ne treba im pasoš za putovanje.

U pitanju su kralj Ujedinjenog Kraljevstva Čarls III, japanski car Naruhito i carica Masako. Pre nego što je kralj Čarls III dobio tu privilegiju, pre njega imala ju je kraljica Elizabeta II, koju je Čarls nasledio na prestolu pošto što je britanska kraljica sa najdužim stažom preminula 8. septembra 2022. godine.

Dakle, ovaj izuzetak se odnosi samo na kralja (ili kraljicu) Ujedinjenog Kraljevstva, ne i na druge članove kraljevske porodice. Ovo se pravilo se ne odnosi ni na suprugu kralja Čarlsa, kraljicu Kamilu, koja sa sobom mora da ima diplomatski pasoš.

Što se Japana tiče, japansko ministarstvo je 10. maja 1971. godine izdalo dokument u kojem se navodi, da bi bilo krajnje neprikladno da se izda pasoš za cara ili caricu, piše CNBC TV18, prenosi B92.

Neprikladno da car koristi pasoš kao običan građanin

U dokumentu se dodaje i da bi bilo krajnje neprikladno da se car podvrgava imigracionim ili viznim procedurama koristeći pasoš kao običan građanin. Takođe, takvo pravo važi samo za cara i caricu, dok se diplomatski pasoši izdaju ostalim članovima carske porodice, uključujući prestolonaslednika i princezu.

Kada stignu u bilo koju zemlju, od cara i carice Japana se traži samo da pokažu dokument lokalnog ministarstva, koji zemlju obaveštava unapred o njihovom dolasku.

U slučaju kralja Čarlsa III, ta dužnost je poverena njegovom ličnom sekretaru, ser Klajvu Aldertonu, koji je od 2006. godine, godinu dana nakon što su se venčali, jedan od najpoverljivijih i najomiljenijih savetnika kralja i kraljice Kamile.

