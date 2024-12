Praznična skrivalica: Među jelkama krije se i pomoćnik Deda Mraza, pronađite ga za manje od 30 sekundi

Praznične skrivalice su krenule da se šire internetom i najavljuju Novu godinu.

Posle pandi, brojeva, leoparda, jazavaca, na red je došao i Deda Mrazov pomoćnik, patuljak, koji se sakrio među novogodišnjim jelkama.

Izoštrite vid i krenite u akciju traženja. U moru prelepo ukrašenih jelki uočite Deda Mrazovog pomoćnika.

Rekord je 30 sekundi.

Can you spot the elf hiding in the forest? https://t.co/Wq5kUKlZ18 pic.twitter.com/yf4YUo0d4O

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 1, 2016