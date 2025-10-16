Pre 15 meseci bila je švorc, a danas živi u luksuzu i bogatstvu: Evo kako joj je to pošlo za rukom

Kako postati milionerka za 15 meseci? Priča ove žene objasniće vam sve…..

Ona je maher u oblasti digitalnog marketinga, a proslavila se video klipovima na društvenim mrežama, pa sad besplatno deli savete.

Beka Dankin (28) je influenserka koja zahvaljujući digitalnom marketingu zarađuje više od 9.000 evra dnevno. Ona je za nešto više od godinu dana zaradila neverovatna dva miliona evra.

Kako je ispričala Beka, ona je pre samo 15 meseci bukvalno bila švorc. Nije imala novca a uz to je i samohrana majka devojčice (9) koju je dobila vrlo mlada. Kako nije imala šta da izgubi, počela je da objavljuje sadržaje na društvenim mrežama i da se bavi digitalnim marketingom. Ovaj posao joj je doneo veliki broj pratilaca na Tik-toku i saradnju sa brojnim brendovima, pa sada može da uživa u luksuzu.

Beka je objasnila da nije ipak sve tako bajkovito i da milione nije zaradila pukim postavljanjem klipova na Tik-tok, već da je presudno bilo njeno poznavanje digitalnog marketinga. Ona je rekla da joj mnogi ne veruju da je milionerka zato što ne objavljuje klipove svog glamurozanog života, što inače rade žene koje dođu do novca.

– Mnogi mi zameraju što ne izgledam kao milionerka već kao bilo koja druga obična žena. Pratioci su mi poručili da ličim na “veliki hodajući haos”, a ne na ženu koja ima milione. To što sam zaradila bogatstvo me nije promenilo. Meni je mnogo važnije isplatim sve račune, priuštim ćerki neko zadovoljstvo, da odemo na putovanje ili kupim auto nego da se razbacujem parama – iskrena je bila ona.

Beka se našalila na račun negativnih komentara na mrežama pa je snimila duhovit video snimak. Na početku video klipa ona se pojavljuje u kućnom izdanju bez trunke šminke, vezane kose i u majici na brtele. Pošto vidi komentar da ne izgleda kao milionerka, ona se izvinjava i zamoli pratioce da sačekaju minut, a potom sledi transformacija.

Kako bi “ušla u ulogu” milionerke ova duhovita žena navija kosu, šminka se, oblači elegantno poslovno odelo, stavlja skupu narukvicu, roleks sat, markiranu torbu i slika se pored svog belog mercedesa.

Iako mnogi veruju da živi glamurozno, ona priznaje da i dalje snima i radi onlajn u pidžami.

– Ja sam i dalje najveći deo dana u pidžami i pored šporeta, a to sam radila i kada sam bila švorc. Jednoga dana sam došla na ideju da se bar usnimim dok u pidžami pripremam večeru. Imala sam ludu sreću da se to ljudima dopalo i da su moji klipovi postali gledani na društvenim mrežama. E tu je na scenu stupilo moje znanje iz digitalnog marketinga koje je odiglalo ključnu ulogu. Sada dnevno zarađujem više od 9.000 evra, a radim svega tri sata. Velika je privilegija što mogu da radim sa Maldiva, Havaja ili iz Diznilenda. Htela sam samo da skrenem pažnju svima, da ako sam ja uspela u ovome i iz totalne besparice postala milionerka, to može svako, samo ako veruje u ono što radite i uz malo sreće – objasnila je Dankinova, a preneo je britanski San.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com