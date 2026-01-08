Predstavljen promotivni video Kineske medijske grupe povodom Gala večeri Prolećnog festivala 2026.

Prolećni festival, ili Kineska nova godina, najvažniji je tradicionalni praznik za kineski narod, a gledanje gala programa Prolećnog festivala na televiziji je dragoceni deo proslava u stotinama miliona kineskih domova.

Od prvog emitovanja 1983. godine, pomenuti gala program je priznat od strane Ginisove knjige rekorda kao najgledaniji godišnji televizijski program na planeti, a pre nešto više od godinu dana sam Prolećni festival je upisan na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva.

Zato, spremite se za radosni spektakl muzike i plesa, visoke tehnologije i zajedničkih tradicija, koji će obeležiti početak Godine konja!

Kineska medijska grupa (CMG)

(Beta)

