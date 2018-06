Prelepa voditeljka mami udahe: Pokazala kako se šutira lopta (video, foto)

Let’s go Serbiaaaaa!! ❤️ @vladimirstojkovic good luck! 👊🏼👊🏼👊🏼 #taekwondo #football #kick #telegraf #worldcup #russia #fun

A post shared by Sara Damnjanović 🎬 📽 (@saratkd7) on Jun 27, 2018 at 9:43am PDT